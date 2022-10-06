الرياضة
لقاء “مكاشفة” بين الركراكي وحمد الله
خلاف مع مسؤولين يدفع المدرب لزيارة اللاعب بالسعودية قرر وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، التوجه إلى السعودية السبت المقبل، للقاء عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد السعودي، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت بينهما. وعلمت “الصباح”، أن الركراكي لطف الأجواء مع حمد الله، تحسبا للقاء المرتقب بينهما نهايةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا