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شيرين تطرح “المترو” طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة بعنوان “المترو” على قناتها الرسمية على “يوتوب” وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى. ومن جهة أخرى، تحيي شيرين حفلا غنائيا يوم ثامن أكتوبر الجاري، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تلتقى مع جمهورها فيأكمل القراءة »
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