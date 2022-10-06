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سوق‭ “‬البولفار‭”… ‬الكسب‭ ‬بالثقافة‭ ‬

منذ دقيقتين
الثقافة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭       (‬خاص‭)‬
جمعيات‭ ‬وائتلافات‭ ‬تعرض‭ ‬سلعها‭ ‬وتعرف‭ ‬بمشاريعها‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬الشباب‭ ‬ لم‭ ‬تعد‭ ‬الثقافة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬شائعا‭ ‬مجالا‭ ‬تنفق‭ ‬عليه‭ ‬الدولة‭ ‬والأفراد‭ ‬المال‭ ‬لتأطير‭ ‬المجتمع‭ ‬والأجيال‭ ‬الناشئة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تمكنت‭ ‬بعض‭ ‬الفئات‭ ‬الشابة‭ ‬اليوم،‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬الثقافة‭ ‬مصدرا‭ ‬للكسب،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تؤدي‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الذوق‭ ‬والرقي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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