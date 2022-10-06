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سوق “البولفار”… الكسب بالثقافة
جمعيات وائتلافات تعرض سلعها وتعرف بمشاريعها في حضرة الشباب لم تعد الثقافة كما كان شائعا مجالا تنفق عليه الدولة والأفراد المال لتأطير المجتمع والأجيال الناشئة فحسب، بل تمكنت بعض الفئات الشابة اليوم، من جعل الثقافة مصدرا للكسب، وفي الوقت نفسه تؤدي دورها في تنمية الذوق والرقيأكمل القراءة »
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