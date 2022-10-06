الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي يخضع لاعبو وطاقم الجيش الملكي إلى فحص كورونا، غدا (الجمعة)، تحسبا للمباراة التي تجمعه بأشانتي غولدن بويز الغيني، المقرر إجراؤها، الأحد المقبل، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب ذهاب الدور الثاني لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويجري الفريق استعداداته بالمركز الرياضي العسكري بالمعمورة، بشكلأكمل القراءة »
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