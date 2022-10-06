الرياضة
روسي للرشاد: ليس لدي دبلوم “كاف” أصلا
صدمة بالنادي بعد توقيف المدرب خمس سنوات بدعوى تزوير شهادة التدريب أبلغ يوسف روسي، مدرب الرشاد البرنوصي، الذي أوقفته الكنفدرالية الإفريقية خمس سنوات، بدعوى تزويره شهادة التدريب “ألف”، أنه لا يتوفر على هذا الدبلوم أصلا. وأوضح مسؤولون بالرشاد أنهم تحدثوا إلى روسي، بعد انتشار الخبر، فأبلغهم أنهأكمل القراءة »
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