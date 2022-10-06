الرياضة
منتخب وطني يخلق المفاجأة بالمونديال
واصل لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم لمبتوري الأطراف، مسيرتهم الاستثنائية في كأس العالم، وضمنوا أمس (الأربعاء)، تأهلهم إلى ربع النهاية، بعد اكتساحهم لمنتخب الأرجنتين، بأربعة أهداف لصفر، بملعب “تي إف إف ريفا” بإسطنبول. وسجل محمد شغاغ الهدف الأول في الدقيقة 15، قبل أن يضيف إلياس السبيع الهدفأكمل القراءة »
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