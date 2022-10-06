الرياضة
لائحة مبكرة للمغادرين بالرجاء
المكتب المسير ينتظر تقريرا من الكبير والفريق يسافر اليوم للنيجر علمت “الصباح” أن إدارة الرجاء الرياضي اقتنعت بضرورة إجراء تغيير جذري لتشكيلة الفريق، بعد فشل عدد من اللاعبين في تقديم المستوى المطلوب منهم، وبالتالي سيتم وضعهم ضمن قائمة المغادرين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأوضحت مصادر أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا