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الرياضة

لائحة مبكرة للمغادرين بالرجاء

منذ دقيقتين
المكتب المسير ينتظر تقريرا من الكبير والفريق يسافر اليوم للنيجر علمت “الصباح” أن إدارة الرجاء الرياضي اقتنعت بضرورة إجراء تغيير جذري لتشكيلة الفريق، بعد فشل عدد من اللاعبين في تقديم المستوى المطلوب منهم، وبالتالي سيتم وضعهم ضمن قائمة المغادرين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأوضحت مصادر أنأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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