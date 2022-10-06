حوادث
السجن لبارون استعمل جوازات العدل والدرك
اخترق بواسطتها سدودا قضائية من الشمال نحو الجنوب لتهريب المخدرات لبلجيكا أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، بارون مخدرات دوليا بخمس سنوات سجنا نافذا، وبغرامة مالية، بجرائم تزييف جوازات المرور والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة إثباتا للهوية وحيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها والمشاركة في ذلكأكمل القراءة »
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