أســــــرة
4 نصائح للتغلب على فقدان الطفل الشهية
تعاني كثير من الأمهات مشكل فقدان أبنائهن الشهية، الأمر الذي يحتم عليهن اتباع عدة نصائح من بينها أربع. تتجلى أولى نصيحة في تركيز الأم في تغذية طفلها على الأطعمة المحببة لديه، والحرص على تقديمها بطريقة لذيذة وشهية وجذابة. وثاني نصيحة أنه عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي ينفرأكمل القراءة »
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