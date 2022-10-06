الرياضة
مأساة 13 لاعبا ممنوعين بتطوان
يعانون البطالة ويدفعون ثمن تعاقد الفريق معهم دون ترخيص الجامعة يعيش 13 لاعبا بالمغرب التطواني ظروفا مزرية، ماديا ونفسيا، بسبب حرمانهم من خوض المباريات مع الفريق، بسبب خلل في الملف الإداري للنادي. واللاعبون هم توفيق إجروتن وحمزة الغطاس ومحمد الرضواني وسفيان الجزولي وأيمن الشابي ومحمد صابر وإسماعيلأكمل القراءة »
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