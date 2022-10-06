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وطنية

سلاح‭ ‬أبيض‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬جماعة‭ ‬فاس

منذ 7 ثواني
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬الدورة‭         (‬أحمد‭ ‬العلوي‭ ‬لمراني‭)‬
فضحت‭ ‬دورة‭ ‬أكتوبر‭ ‬لجماعة‭ ‬فاس‭ ‬حقيقة‭ ‬التسيير‭ ‬وأقطابه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬راكم‭ ‬الخيبات‭ ‬والطرائف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬محتاجة‭ ‬لإقلاع‭ ‬آمن‭ ‬لقطار‭ ‬التنمية،‭ ‬بدل‭ ‬الانشغال‭ ‬بزوابع‭ ‬حولت‭ ‬قاعة‭ ‬الاجتماع‭ ‬مسرحا‭ ‬يتبادل‭ ‬فيه‭ ‬المنتخبون‭ ‬الأدوار‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬مشاهد‭ ‬مقززة‭ ‬سئم‭ ‬الشارع‭ ‬الفاسي‭ ‬من‭ ‬تكرارها‭ ‬طيلة‭ ‬سنة‭.‬ وانفلتت‭ ‬سكة‭ ‬النقاش‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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