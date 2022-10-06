وطنية
سلاح أبيض في دورة جماعة فاس
فضحت دورة أكتوبر لجماعة فاس حقيقة التسيير وأقطابه في مجلس راكم الخيبات والطرائف في مدينة محتاجة لإقلاع آمن لقطار التنمية، بدل الانشغال بزوابع حولت قاعة الاجتماع مسرحا يتبادل فيه المنتخبون الأدوار في تشخيص مشاهد مقززة سئم الشارع الفاسي من تكرارها طيلة سنة. وانفلتت سكة النقاش عن مسارهاأكمل القراءة »
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