بالصور .. تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ'”داعش” في الناظور ومليلية

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع ‏المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، صباح اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من ‏الناظور ومليلية، يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية‎ “.‎

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التدخلات الأمنية، التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية ‏العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف شخصين بالناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء ‏آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمليلية‎.‎

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف ‏وجهاز حاسوب و دعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة‎.‎

وأكد أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة قد تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها ‏الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع ‏المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين‎.‎

وذكر المصدر ذاته أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج ‏الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد ‏واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية‎.‎

وأشار إلى أن المشتبه فيهم كانوا ينشرون بشكل مكثف خطابا بحمولة متطرفة، وذات طبيعة تحريضية على الانخراط في ‏التنظيمات الإرهابية‎.‎

كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها ‏في دجنبر 2019 في كل من ضواحي مدريد والناظور، في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة ‏التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية‎.‎

وأفاد البلاغ أنه قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة الناظور، واللذان يبلغان من العمر 34 و39 ‏سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، ‏بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين باشرت ‏إجراءات توقيفهم‎.‎

وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة أخرى، أهمية التعاون الثنائي بين ‏المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحييد التقاطعات والارتباطات القائمة ‏بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.‏