فيديو.. تسوية النزاعات الاستثمارية موضوع اجتماع دولي لمنظمة التعاون الإسلامي بالبيضاء

انطلقت، أمس (الاثنين) بالبيضاء، فعاليات “اجتماع فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية حول إنشاء آلية دائمة لتسوية النزاعات الاستثمارية”، بحضور ممثلي عدد من الدول.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يستمر لأربعة أيام، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية، الصادر عن الدورة 48 المنعقدة بإسلام أباد في مارس الماضي، حول وضع آلية دائمة لتسوية النزاعات الاستثمارية الناشئة، بتنسيق بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.