محاولات لإعدام الشباب الرياضي سيدي معروف

تفاجأت إدارة وجماهير ولاعبي نادي الشباب الرياضي سيدي معروف، بإغلاق ملعب التداريب في وجههم، بمبرر قرار إداري غامض.

واعتبرت إدارة النادي هذا القرار “إعدام في حق النادي” الذي قدم تضحيات طيلة سنوات من أجل شباب المنطقة، ولمنحهم فرصة لإبراز مؤهلاتهم الرياضية.

وحسب معلومات “الصباح” فإن الفريق يواجه مخططا لإعدامه، وأن ذلك لم يرق لجماهيره ولمسيريه، الذين يحذرون من تشرد عدد كبير من الممارسين المنتمين له، لأسباب غير معروفة.

وشهدت بعض الصفحات الفيسبوكية، غليانا بعد انتشار خبر محاولة إغلاق الملعب، إذ استنكر عديدون هذه الخطوة، واعتبروها ضربة لمتنفس تاريخي لأبناء منطقة عين الشق.