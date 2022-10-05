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أســــــرة

البوح‭… ‬جرأة‭ ‬وشجاعة

منذ 12 دقيقة
المهدي العلوي الأمراني (أحمد جرفي)
شدد‭ ‬مهدي‭ ‬علوي‭ ‬أمراني،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬والعلاج‭ ‬الأسري‭ ‬النسقي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬ل‭”‬الصباح‭”‬،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البوح‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأمور‭ ‬الإيجابية‭ ‬أو‭ ‬السلبية،‭ ‬إذ‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬صحتنا‭ ‬النفسية‭.‬ ‭”‬إن‭ ‬البوح‭ ‬صفة‭ ‬تمنح‭ ‬للإنسان‭ ‬إمكانية‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭  ‬أو‭ ‬أفكار‭ ‬أو‭ ‬مشاعر‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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