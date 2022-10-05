أســــــرة
البوح… جرأة وشجاعة
شدد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح”، على أهمية البوح في حياتنا سواء بالنسبة للأمور الإيجابية أو السلبية، إذ يكون له تأثير جيد على صحتنا النفسية. ”إن البوح صفة تمنح للإنسان إمكانية التعبير عن معاناة أو أفكار أو مشاعرأكمل القراءة »
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