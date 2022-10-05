الرياضة
فريقان في تصفيات المدارس الإفريقية
يشارك المغرب في الدورة التأهيلية للبطولة الإفريقية بين المدارس، المنظمة من قبل اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، تحت إشراف الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة. وتمثل المغرب في هذه التظاهرة الإقليمية، مدرسة محمد المغراوي من تاونات في فئة الذكور، إلىأكمل القراءة »
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