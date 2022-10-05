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الرياضة

فريقان في تصفيات المدارس الإفريقية

منذ دقيقتين
يشارك المغرب في الدورة التأهيلية للبطولة الإفريقية بين المدارس، المنظمة من قبل اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، تحت إشراف الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة. وتمثل المغرب في هذه التظاهرة الإقليمية، مدرسة محمد المغراوي من تاونات في فئة الذكور، إلىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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