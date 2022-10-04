أسواق
سماعات مثالية للطلبة من “سوني”
أطلقت “سوني”، مع بداية العام الدراسي الجديد، أحدث منتجاتها المثالية للطلاب ويتعلق الأمر بسماعات الأذن LinkBuds S العصرية، وسماعات إلغاء الضجيج WH-1000XM5، لتجربة تعليمية فضلى. إذ تسخر سماعات الأذن المستشعر وتكنولوجيا الصوت المكاني لتقدم متعة وترفيها صوتيا آسرا، خاصة مع توفرها على ميزة ضبط الصوت التكيفيأكمل القراءة »
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