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أسواق

سماعات‭ ‬مثالية‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ “‬سوني‭”‬

منذ 57 ثانية
أطلقت‭ “‬سوني‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬أحدث‭ ‬منتجاتها‭ ‬المثالية‭ ‬للطلاب‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بسماعات‭ ‬الأذن‭ ‬LinkBuds S‭ ‬العصرية،‭ ‬وسماعات‭ ‬إلغاء‭ ‬الضجيج‭ ‬WH-1000XM5،‭ ‬لتجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬فضلى‭. ‬ إذ‭ ‬تسخر‭ ‬سماعات‭ ‬الأذن‭ ‬المستشعر‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الصوت‭ ‬المكاني‭ ‬لتقدم‭ ‬متعة‭ ‬وترفيها‭ ‬صوتيا‭ ‬آسرا،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬توفرها‭ ‬على‭ ‬ميزة‭ ‬ضبط‭ ‬الصوت‭ ‬التكيفي‭أكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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