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أســــــرة

90 في المائة مصدرها الكلاب

منذ 59 ثانية
 تعد الكلاب المصدر الأول لانتقال العدوى للإنسان بداء السعار، إذ تسهم في نسبة تصل إلى 90 في المائة من حالات الإصابة. ويمكن تجنب داء السعار عبر التلقيح في حال التعرض إلى عض أو خدش حيوانات مختلفة، خاصة الكلاب، والتي تكون في غالب الأحيان غير مطعمة. وتؤكد الإحصائياتأكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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