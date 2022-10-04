الرياضة
الوداد ينذر باقي الأندية
الفريق فاز على بركان ورد اعتباره وتصدر البطولة وجه الوداد الرياضي، إنذارا شديد اللهجة، للأندية المشاركة في بطولة هذا الموسم، وفاز أول أمس (الأحد)، على نهضة بركان بهدفين لصفر، ليتصدر الترتيب بعشر نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل. وقدم الوداد خلال مباراة أول أمس، مستوى جيدا، إذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا