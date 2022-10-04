اذاعة وتلفزيون
مشاهير
العاصي في “الاختيار” عبرت الفنانة إيمان العاصي عن سعادتها بفوز مسلسل “الاختيار” بأفضل عمل ومحتوى درامي وإعلامي في الوطن العربي، من خلال جائزة من الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. وقالت إيمان العاصي إنها سعيدة بهذه الجائزة لأنها تتويج لمجهود ضخم لفريق العمل، مهنئةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا