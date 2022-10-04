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اذاعة وتلفزيون

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منذ 51 ثانية
العاصي في “الاختيار” عبرت الفنانة إيمان العاصي عن سعادتها بفوز مسلسل “الاختيار” بأفضل عمل ومحتوى درامي وإعلامي في الوطن العربي، من خلال جائزة من الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. وقالت إيمان العاصي إنها سعيدة بهذه الجائزة لأنها تتويج لمجهود ضخم لفريق العمل، مهنئةأكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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