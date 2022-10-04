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النساء… الضحايا “المفضلات”
يسلمن سياراتهن للمتهمين دون مقاومة فتستغل في ترويج الممنوعات بعد تزوير أرقامها عرفت الجديدة قبل سنوات مجموعة من السرقات، التي تعرضت لها سيارات خاصة، نفذها مجهولون تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وكان الجناة يختارون ضحاياهم من النساء، بحكم عدم قدرتهن على إبداء أي مقاومة، إذ يستسلمن بسرعة ويمكنهمأكمل القراءة »
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