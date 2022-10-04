ملف عـــــــدالة
جرائم مزدوجة
من المعلوم أن الجرائم ذات العلاقة بسرقة السيارات أصبحت تشكل خطرا كبيرا في زعزعة الأمن والأمان والاستقرار، ناهيك عن أنها تمثل نشاطا إجراميا محكم التنظيم والتنفيذ، وأصبح العالم بأسره يعاني تفشي هذه الظاهرة وازديادها. وغالبا ما تكون جريمة سرقة السيارات كيفما كان نوع العربة وحجمها «جريمة مزدوجة»،أكمل القراءة »
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