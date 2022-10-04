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جرائم بسيارات مسروقة… المتاهة
تستعمل في السرقات ونقل المخدرات والممنوعات وضحايا وجدوا أنفسهم في مآزق تستعمل شبكات سرقة السيارات في المجالات الإجرامية الخطيرة، من قبيل نقل المخدرات وتجاوز نقط المراقبة باستعمال السرعة المفرطة، كما تنفذ سرقات مختلفة عن طريق المركبات المسروقة، ناهيك عن جرائم الدهس وغيرها. وغالبا ما يعمد الجناة إلىأكمل القراءة »
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