حوادث
ابتـزاز بهتـك عـرض قاصـر
قريبتها تستغل ربطها علاقة مع شباب لابتزاز عائلاتهم لتفادي متابعتهم قضائيا كشف التحقيق في ملف التغرير بقاصر وهتك عرضها نتج عنه افتضاض بكارتها، من قبل مركز للدرك بالبيضاء، أول أمس (الأحد)، عن استغلال قاصر في ابتزاز عائلتي شابين، الأول يقضي عقوبة حبسية، والثاني سيحال على النيابة العامة،أكمل القراءة »
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