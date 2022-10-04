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ظرف تشديد
أسئلة 3 * إلى لبنى الصغيري < يبقى موضوع سرقة السيارات لاستعمالها في الجرائم، من المواضيع اليومية والمستمرة، إذ ليست مرتبطة بفترة معينة تظهر فيها أو تختفي، كما هو حال بعض الجرائم، إذ بحكم الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، إضافة إلى إدمان الشباب على المخدراتأكمل القراءة »
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