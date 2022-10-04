fbpx
حوادث

عميد كلية بفاس يقاضي أستاذا شهر به

منذ 3 دقائق
جر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أستاذا بها للمساءلة القانونية بتهم «السب والقذف والتشهير والتهديد» بعدما اتهمه بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام في أغراض شخصية، في رسائل نصية بعثها له عبر تقنية التراسل الفوري على هاتفه الشخصي. «تبرع مع راسك بفلوس الشعب وفلوس الأساتذة»أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى