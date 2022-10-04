حوادث
عميد كلية بفاس يقاضي أستاذا شهر به
جر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أستاذا بها للمساءلة القانونية بتهم «السب والقذف والتشهير والتهديد» بعدما اتهمه بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام في أغراض شخصية، في رسائل نصية بعثها له عبر تقنية التراسل الفوري على هاتفه الشخصي. «تبرع مع راسك بفلوس الشعب وفلوس الأساتذة»أكمل القراءة »
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