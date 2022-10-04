حوادث
إعفاء المدير الفرعي لاستئنافية خريبكة
لجنة وزارة العدل وقفت على خروقات والموظفون يطالبون بإصلاح قضاء الأسرة أعفى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، المدير الفرعي الإقليمي لمحكمة الاستئناف بخريبكة ، من مهامه الإدارية على رأس الدائرة القضائية بالمحكمة ذاتها، وتكليف نائبه بالتسيير الاداري والمالي، لحاجيات القضاء الجالس والواقف، باقليم خريبكة. وعلمت “الصباح” منأكمل القراءة »
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