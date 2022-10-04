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حوادث

إعفاء المدير الفرعي لاستئنافية خريبكة

منذ 31 ثانية
لجنة وزارة العدل وقفت على خروقات والموظفون يطالبون بإصلاح قضاء الأسرة أعفى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، المدير الفرعي الإقليمي لمحكمة الاستئناف بخريبكة ، من مهامه الإدارية على رأس الدائرة القضائية بالمحكمة ذاتها، وتكليف نائبه بالتسيير الاداري والمالي، لحاجيات القضاء الجالس والواقف، باقليم خريبكة. وعلمت “الصباح” منأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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