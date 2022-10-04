حوادث
إيقاف ربان طائرة مخدرات بطنجة
قادت الأبحاث والتحريات الأمنية، التي باشرتها فرق الشرطة القضائية الولائية بطنجة، إلى تحديد مكان وجود مواطن كولومبي مبحوث عنه، للاشتباه في ارتباطه بطائرة مخدرات، عثر عليها منكوبة، شتنبر الماضي، قرب إحدى الطرق الإقليمية الواقعة بجماعة حجرة النحل ضواحي طنجة، بعد أن اضطر ربانها إلى النزول اضطراريا بسببأكمل القراءة »
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