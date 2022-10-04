حوادث
حملة ضد مروجي “القرقوبي” بطنجة
أسفرت حملة أمنية استباقية، قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أخيرا، عن إيقاف شخصين في الثلاثينات من العمر، يعتبران من أكبر مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدينة، وضبطتهما، في عمليتين متفرقتين، وهما متلبسان بحيازة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة. وأفاد مصدر أمني، أن المعنيين ألقي عليهما القبضأكمل القراءة »
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