حوادث
تفكيك معمل لـ”الماحيا” بشيشاوة
تمكنت مصالح الأمن بإقليم شيشاوة، ضواحي مراكش، من إلقاء القبض على شخص من ذوي السوابق, يعد من بين أكبر المروجين لمسكر “الماحيا” بالإقليم، بعد اقتحام المعمل الذي يخصصه المعني بالأمر لتقطير وإعداد مسكر “ماء الحياة”. وأفاد مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية توصلت بمعلومات دقيقة، تفيد وجودأكمل القراءة »
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