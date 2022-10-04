ملف عـــــــدالة
“مقاتلات” في خدمة شبكات تهريب
كتامة تعد أكبر سوق لسيارات مسروقة تستغل في التهريب يستغل مجرمون وعصابات متخصصة، سيارات مسروقة في تنفيذ عمليات إجرامية متنوعة بمناطق متفرقة، سيما في تهريب المخدرات أو السرقة تحت التهديد بعد تزوير أرقام صفائحها وتغيير لونها وشكلها في مستودعات سرية، حتى يصعب التعرف عليها من قبل المسروقةأكمل القراءة »
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