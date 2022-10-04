ملف عـــــــدالة
دهس وحوادث سير مميتة
نقل شرطية إلى المستشفى وإصابة دراج والأمن يشهر مسدساته لإيقاف سرقات بعربة تظهر التحقيقات التمهيدية أن العصابات التي تستعمل السيارات المسروقة في تنفيذ جرائم السرقة والاختطاف والاحتجاز، غالبا ما ترتكب حوادث سير بواسطتها، ما يخلف قتلى وجرحى. وشهدت سلا قبل سنوات حالة استنفار أمني قصوى، بعدما دخلتأكمل القراءة »
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