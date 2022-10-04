الأولى
شركات فلاحية لتبييض أموال الذهب
صانع أودع السجن كشف الحقائق والنيابة العامة أمرت باستدعاء المتورطين والتحقيق معهم ورط صانع ذهب بالبيضاء، أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، الجمعة الماضي، بإيداعه سجن عكاشة، بتهمة إصدار شيكات دون مؤونة، عددا من زملائه في المهنة، بعد أن أكد، خلال الاستماع إليه، أنه ضحية عصابة لتبييض الأموالأكمل القراءة »
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