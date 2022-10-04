أخبار الصباح
أخبار الصباح
< بالوعة اعتقلت المصالح الأمنية بسلا، ليلة أول أمس (الأحد)، صاحب عربة، مختصا في سرقة "بالوعات" الصرف الصحي، وتخريب ممتلكات عامة. وأسهم فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في إلقاء القبض على المتهم بمنطقة بطانة تابريكت بسلا. وأظهر الفيديو عملية سرقة "بالوعة" الصرف الصحي، أمام باب منزل، ووضعأكمل القراءة »
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