الأولى
عقود تأمين مزورة لطلبة
أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة، على وكيل الملك، الأسبوع الماضي، طالبا سابقا بأوكرانيا، أسس مدرسة خاصة بواسطة شركة محدودة المسؤولية، بعد عودته سنوات للمغرب، بتهمة النصب، بعدما تفجرت فضيحة نصبه، رفقة طالب مغربي آخر، كان يدرس معه بأوكرانيا، ويستقر حاليا في إشبيلية الإسبانية،أكمل القراءة »
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