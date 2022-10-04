حوادث
الاستخبارات تسقط شبكة للاتجار في البشر
أحبطت سرعة تدخل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، مساء السبت الماضي، مخططات شبكة إجرامية للتهجير السري والاتجار في البشر. وحسب مصادر “الصباح”، فإن التدخل الأمني تم بناء على استثمار جيد لمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، وهي المعطيات التي استنفرت المصالح الأمنيةأكمل القراءة »
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