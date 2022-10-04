الأولى
التحقيق في ملفات فساد بالتعليم
ترقب حذر وسط مديرين بوزارة بنموسى باتت مقصلة الإعفاء تقترب منهم حل المفتش العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أخيرا، على رأس لجنة تفتيش مركزية، ضيفا ثقيلا على العديد من المديريات الإقليمية للوزارة، من أجل فتح ملفاتها، التي باتت روائح كريهة تفوح منها مع بداية الدخولأكمل القراءة »
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