أخبار 24/24
إيقاف دركي ضمن عصابة دولية
خبرات تقنية أظهرت معاملاته مع مهربين وقاضية التحقيق أودعته سجن العرجات أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، بإيداع دركي يشتغل بالعرائش، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بالسهول، للاشتباه في تورطه في الارتشاء وتسهيل الاتجار الدولي في المخدرات،أكمل القراءة »
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