الأولى
20 مليونا لولوج المحاماة
“عندك 20 مليون؟” سؤال يتطلب من أي راغب في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الإجابة عليه قبل التفكير في النجاح، بعدما اختارت بعض الهيآت المهنية أن ترفع سقف مبلغ الاشتراك، إلى مبالغ خيالية. وتحدثت أخبار أن هيأة المحامين بالبيضاء قررت رفع مبلغ الاشتراك بالنسبة إلى المحامينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا