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تحت الدف

منذ دقيقتين
تحولت جهات في “حزب فرنسا” المقيمة بالمغرب، التي تأكل “الغلة” وتسب الملة، وتلتهم المال العام بالباطل في العديد من الوزارات، تحت مبررات مختلفة، إلى أضحوكة. مناسبة هذا القول، ما دونته يد “وجع التراب”، أو ما بات يعرف في الأوساط الإعلامية بصحافي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بخصوص فضيحةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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