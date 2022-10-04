الأولى
تحت الدف
تحولت جهات في “حزب فرنسا” المقيمة بالمغرب، التي تأكل “الغلة” وتسب الملة، وتلتهم المال العام بالباطل في العديد من الوزارات، تحت مبررات مختلفة، إلى أضحوكة. مناسبة هذا القول، ما دونته يد “وجع التراب”، أو ما بات يعرف في الأوساط الإعلامية بصحافي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بخصوص فضيحةأكمل القراءة »
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