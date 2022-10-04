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الحجز على حسابات فنادق

منذ 56 ثانية
تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز من قبل المديرية العامة للضرائب لجأت مصالح المديرية العامة للضرائب إلى الحجز على حسابات مؤسسات فندقية، في إطار مسطرة الإشعار للغير الحائز، لتحصيل الضريبة المهنية والرسم على محال المشروبات والرخصة، عن السنة الماضية والسنة الجارية التي لم تؤد إلى غاية 30 يونيوأكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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