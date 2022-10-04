خاص
الأفوكا والدلاح والحوامض… مصاصو المياه
مزروعات تهدد المستقبل “المائي” للمغرب والحكومة أوقفت دعمها أعلنت الحكومة وقف الدعم المالي عن الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة إلى مشاريع الري الموضعي، ويتعلق الأمر بالأفوكا والحوامض، والبطيخ الأحمر، بسبب استنزافها للماء. ووقع القرار المشترك بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعيةأكمل القراءة »
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