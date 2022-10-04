حوادث
انتحار مريضة نفسانيا بمستشفى تازة
أمرت النيابة العامة بابتدائية تازة، أخيرا، بتشريح جثة فتاة تعاني اضطرابات نفسية، من قبل الطبيب الشرعي، بعدما شنقت نفسها، مساء الجمعة الماضي، بعد مدة قصيرة من نقلها للعلاج بمصلحة الطب النفسي والعقلي بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، قبل إيداعها مستودع الأموات. وعثر على الضحية العشرينية مشنوقة بقطعة قماشأكمل القراءة »
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