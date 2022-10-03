حوادث
مدير وكالة ضمن عصابة “الفيزا”
حجز وثائق وطوابع وأختام مزيفة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية لم تتوقف بعد الأبحاث التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شأن عصابة «الفيزا» التي كانت تعمد إلى النصب على الراغبين في الحصول على التأشيرات بسلبهم مبالغ مالية، مقابل منحهم وثائق مزورة أو مسروقة. ومن المحتمل أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا