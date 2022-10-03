حوادث
حملات أمنية تستهدف المؤسسات التعليمية
نظمت فرق أمنية خاصة تابعة لمفوضية الأمن الجهوي بزايو، أخيرا، حملات أمنية وقائية وزجرية واسعة أمام المؤسسات التعليمية بالمدينة وبمحيطها كذلك، بهدف إبعاد الغرباء عن أبواب هذه المؤسسات التعليمية، وكذا التحقق من هويات المراهقين الموجودين بمحيطها، الذين لا تربطهم أي صلة بالدراسة بتلك المؤسسات. وأسفرت هذه الحملات عنأكمل القراءة »
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