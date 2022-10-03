حوادث
سقوط أمنيين في حاجز وهمي
لاذا بالفرار بعدما ضبطهما مسؤول مركزي ليلا يبتزان امرأة وسط الرباط أشرف مسؤول أمني رفيع بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليلة الخميس الماضي، على تفكيك حاجز أمني وهمي، نصبه رجلا أمن تابعان للوحدة المتنقلة للنجدة على صعيد ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، بعدما ضبطهما يبتزان امرأة بشارعأكمل القراءة »
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