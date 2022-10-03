الصباح السياسي
الصديقي: لدينا مندوبية للتخطيط بدون تخطيط
لا التقائية في البرامج القطاعية ولا بد من تقييم موضوعي لنتائجها أجرى الحوار: أحمد الأرقام دافع عبد السلام الصديقي، أستاذ الاقتصاد، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، عن ضرورة العودة مجددا إلى وضع مخطط وطني إستراتيجي تنموي، يرتكز على الالتقائية. وقال الصديقي في حوار مع « الصباح»، إنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا