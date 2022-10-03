الصباح السياسي
“رؤية 2030” للسياحة تحتاج إلى الكفاءة
تخوفات من فشلها بسبب إسقاط مسؤولين عليها بالمظلات لم تستحضر فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي أطلقت خارطة الطريق حول «رؤية 2030»، التنسيق والتعاون مع الجهات والأطراف المعنية ومع مهنيي قطاع السياحة، باستثناء الذين «يسبحون باسمها»، والمقربين منها. وتزعم الوزيرة، التي سقطتأكمل القراءة »
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