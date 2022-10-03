fbpx
الصباح السياسي

مخطط التسريع الصناعي… الإقلاع المنشود

منذ دقيقة واحدة
النسيج وترحيل الخدمات أهم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل طبق المغرب مخطط تسريع التنمية الصناعية ضمن مخطط « إقلاع» ليجعل من الصناعة رافعة تنموية أساسية، بالنظر إلى حجم التحديات اللازم مواجهتها، وأوجه النقص التي تكبح التطور الكامل للصناعة المغربية. وحددت الإستراتيجية الصناعية للقطاع أهدافا كثيرة في حدود 2020،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى