الصباح السياسي
مخطط التسريع الصناعي… الإقلاع المنشود
النسيج وترحيل الخدمات أهم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل طبق المغرب مخطط تسريع التنمية الصناعية ضمن مخطط « إقلاع» ليجعل من الصناعة رافعة تنموية أساسية، بالنظر إلى حجم التحديات اللازم مواجهتها، وأوجه النقص التي تكبح التطور الكامل للصناعة المغربية. وحددت الإستراتيجية الصناعية للقطاع أهدافا كثيرة في حدود 2020،أكمل القراءة »
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