الصباح السياسي
المغرب الرقمي… عطب التصور
الخبير اليحياوي أكد أن الإستراتيجيات المتوالية فشلت في تحقيق التحول المنشود يلاحظ المختصون في قراءة للإستراتيجيات والمخططات المتمحورة حول الرقمي بالمغرب، أنها كانت في معظمها إستراتيجيات ومخططات طموحة في تصوراتها ومحددة في ما يخص النتائج المتوخاة منها، من زاوية شموليتها ومن زاوية إيلائها الأولوية لقطاعات بعينها. ويرىأكمل القراءة »
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